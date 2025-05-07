В ООН отреагировали на конфликт между Индией и Пакистаном: мир не может допустить военной конфронтации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с конфликтом Индии и Пакистана. Через своего официального представителя Стефана Дюжаррика он призвал государства проявить предельную сдержанность.
«Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может допустить военной конфронтации между Индией и Пакистаном», — сказал Дюжаррик.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду в том, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.
В ночь на 7 мая в Минобороны Индии объявили о начале операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Пакистане.
Позднее индийские военные заявили о нарушении пакистанской стороной соглашения о перемирии на линии границы.
KP.RU собрал последние новости о вооруженном противостоянии Индии и Пакистана.