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В ООН отреагировали на конфликт между Индией и Пакистаном: мир не может допустить военной конфронтации

Генсек ООН Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с конфликтом Индии и Пакистана. Через своего официального представителя Стефана Дюжаррика он призвал государства проявить предельную сдержанность.

«Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может допустить военной конфронтации между Индией и Пакистаном», — сказал Дюжаррик.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду в том, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.

В ночь на 7 мая в Минобороны Индии объявили о начале операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Пакистане.

Позднее индийские военные заявили о нарушении пакистанской стороной соглашения о перемирии на линии границы.

KP.RU собрал последние новости о вооруженном противостоянии Индии и Пакистана.