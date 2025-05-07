«Кульминация конфликта ядерных держав»: Политолог раскрыл, в чём уникальность ракетной перестрелки Индии и Пакистана

Индийская операция «Синдур» стала своеобразной кульминацией конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, который достиг пика эскалации после недавнего теракта в Джамму и Кашмире. Это противостояние носит не только территориальный, но и символический характер, так как в спорном регионе сталкиваются исторические претензии, национальные идентичности и конкурирующие модели безопасности. Об этом Life.ru заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.