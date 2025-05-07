Аэрофлот сообщил об изменениях рейсов в обход Пакистана

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, будут осуществляться в обход Пакистана.
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы и Сейшелы, а также обратно будут выполняться в обход закрытой зоны воздушного пространства над Пакистаном. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В официальном заявлении «Аэрофлота» отмечается: «В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, на период действия ограничений все рейсы Аэрофлота, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. Продолжительность полёта при этом будет увеличена в среднем на 1−2 часа, в зависимости от направления», — говорится в сообщении.
В ночь с 6 на 7 мая индийские власти сообщили о запуске военной операции под названием «Синдур», направленной на ликвидацию террористической инфраструктуры на территории Пакистана. По заявлениям вооруженных сил Пакистана, города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад — административный центр пакистанской части Кашмира — подверглись ракетным ударам, нанесенным индийской стороной. Индия уведомила Россию, а также США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты о проведении операции «Синдур».