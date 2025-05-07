Аэрофлот сообщил об изменениях рейсов в обход Пакистана

В официальном заявлении «Аэрофлота» отмечается: «В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, на период действия ограничений все рейсы Аэрофлота, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. Продолжительность полёта при этом будет увеличена в среднем на 1−2 часа, в зависимости от направления», — говорится в сообщении.