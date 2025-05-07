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РПЦ поздравила Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента: «целая эпоха в истории России»

Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что Россия сохранилась благодаря Путину.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин позволил государству успешно справиться с тяжелыми вызовами. Благодаря президенту РФ страна сохранила целостность и суверенность. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Владимир Путин 25 лет назад впервые вступил в должность главы государства. Прошедшая четверть века стала эпохальной в истории страны, отметил патриарх всея Руси Кирилл. России удалось пройти непростой путь.

«Благодаря вашей твердой воле, мужеству, целеустремленности, ответственности и — главное — безграничной любви к Отечеству и верности долгу, Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство», — сказано в поздравлении.

За прошедшие годы столица РФ Москва поднялась на вторую строчку в рейтинге городов мира по экономике. И это с учетом сложившейся из-за санкций непростой ситуации. Экономика Москвы показывает устойчивый рост, пишет KP.RU.