Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Чистка предустановленных в смартфонах ненужных приложений поможет сэкономить ресурс телефона и заряд батареи, а также избавиться от слежки, рассказала агентству «Прайм» сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
По ее словам, смартфоны нередко содержат скрытые паразитные функции: рекламу, слежку, ненужные предустановленные сервисы и фоновые процессы. В первую очередь, это так называемые «мусорные предустановки» («bloatware»).
«В Android-смартфонах встречаются ненужные системные приложения (например, Facebook* Services, сторонние браузеры, всевозможные мессенджеры, соцсети, погодные виджеты, советы и другие системные приложения). В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения», — рассказала она.
Обнаружить все это можно, проанализировав активности, на которые тратится заряд батареи, а убрать в меню «настройки» — «приложения». Там же можно отключить рекламу, историю приложений и поиска и даже слежку, советует Холод.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.