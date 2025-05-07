В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне, а в перспективе придется ужесточать наказание для тех, кто использует их в мошеннических схемах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Первым делом необходимо на законодательном уровне определить понятие дипфейков и возможные концепции их регулирования. Это станет отправной точкой в регулировании технологии “дипфейк”, но не исключено, что могут потребоваться дополнительные дальнейшие инициативы по этому направлению. На сегодняшний день существует законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации. Но в перспективе, очевидно, придется ужесточать законодательство именно для тех, кто использует технологию “дипфейк” в мошеннических схемах», — сказал он.
Депутат напомнил, что примерно к середине года дипфейки уже прочно войдут в арсенал мошенников.
«Например, все больше распространяется практика взлома личных аккаунтов граждан в мессенджерах и отправки голосовых сообщений либо “кружочков” контактам. Благодаря ИИ злоумышленники могут подделывать голос и мимику, создавая реалистичные видео с якобы знакомыми людьми. Это позволяет им вызывать доверие у жертв и убеждать их совершать финансовые переводы, брать кредиты или переходить по вредоносным ссылкам», — рассказал парламентарий.
Депутат считает, что важно развивать общедоступные сервисы, которые будут помогать распознавать дипфейки — в том числе и обычным гражданам, а также двигаться к тому, чтобы как минимум крупные платформы в сети начали маркировать контент, созданный при помощи ИИ и распространяемый на широкую аудиторию.