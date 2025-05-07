В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка

«Первым делом необходимо на законодательном уровне определить понятие дипфейков и возможные концепции их регулирования. Это станет отправной точкой в регулировании технологии “дипфейк”, но не исключено, что могут потребоваться дополнительные дальнейшие инициативы по этому направлению. На сегодняшний день существует законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации. Но в перспективе, очевидно, придется ужесточать законодательство именно для тех, кто использует технологию “дипфейк” в мошеннических схемах», — сказал он.