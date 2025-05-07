Папа Франциск назвал Россию и Украину братскими народами

В не вышедшем при жизни Папы Римского Франциска интервью, которое сейчас публикует РИА Новости, понтифик охарактеризовал Россию и Украину как братские народы. Это стало известно из материала, предоставленного агентству председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым, который общался с папой.
— Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери, —говорится в интервью папы Франциска РИА Новости.
25 марта 2022 года он посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы, что, согласно католической вере, было завещано Девой Марией, явившейся детям в Фатиме в 1917 году.
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Понтифик умер от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. Позднее в Сети появилось последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.
26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане прошла заупокойная месса по Франциску. После этого понтифика похоронили.