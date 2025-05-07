Что значит День Победы для России

Впереди — День Победы. Мы спросили у известных политологов, что значит для России и для них лично этот праздник. Чего они желают в этот день москвичам?
Виктор Литовкин, военный обозреватель, писатель, полковник запаса:
— Нынешний День Победы — особенный. И не потому, что юбилейный, а потому, что мы встречаем его с особым чувством и особым пониманием. Сейчас, на четвертом году СВО, мы выяснили главное: рассчитывать в этом мире можно только на себя. Русский солдат, как и 80 лет назад, спасает страну. А мы здесь, в тылу, ему помогаем. Мы поняли, что нет никакого «цивилизованного мира», нет «западных партнеров», а есть только наши армия и флот. Накануне праздника желаю всем здоровья и скорейшей победы!
Иван Коновалов, военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук:
— Русский человек, я считаю, держится на трех началах. Он государственник, безусловный патриот и поборник справедливости. Все эти три начала соединяются в празднике День Победы. Нынешнее 9 Мая не исключение. Мы боремся за свою страну, и мы боремся за справедливость. Боремся с бесовским, я считаю, киевским режимом. Ведь то, что эти люди творят на фронте и в тылу — это реальный сатанизм. К сожалению, наше государство нередко пытается от истории страны дистанцироваться. После революции 1917 года мы пытались забыть о войнах, которые вела Россия, назвав их «имперскими». После 1991 года — о войнах времен СССР, снова якобы имперских. Сейчас к нам наконец-то пришло понимание непрерывности истории. И Северная вой на, и Крымская, и Русско-турецкие войны, и Великая Отечественная, и Афганистан, и СВО — это все часть нашей истории. В каждой семье есть люди, которые воевали или воюют сейчас. Поэтому 9 Мая я желаю только одного — Победы. И она будет.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:
— День Победы остается одним из главных и самых ярких праздников, доставшихся нам от СССР. Очень важно, что в последние годы меняется отношение общества к армии. С 2013 года, я напомню, она активно модернизируется, насыщается новым вооружением. Резко вырос и уровень подготовки бойцов. Сейчас армия воспринимается как защитница страны, авторитет ее очень высок. А в светлый праздник 9 Мая я желаю всем мирного неба над головой — после нашей победы!
Сергей Марков, генеральный директор Института политических исследований:
— Отношение общества к 9 Мая в последние годы сильно изменилось. В 1990-е этот праздник отмечали, можно сказать, по инерции. В 2000-е годы, с восстановлением российской государственности, стали отмечать активнее — потому что мы как общество наконец-то поняли, кто мы. А с 2014 года, после переворота на Украине, после Крыма и Донбасса, День Победы стал главным политическим праздником страны. Ведь мы поняли: стране приходится снова, как во время Великой Отечественной, противостоять фашизму. Особое значение праздник приобрел в три последних года. Он стал символом того, что Россия, как и десятилетия, и столетия назад, способна победить любого врага! А в День Победы я желаю всем мира. Победного мира.