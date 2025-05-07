— Русский человек, я считаю, держится на трех началах. Он государственник, безусловный патриот и поборник справедливости. Все эти три начала соединяются в празднике День Победы. Нынешнее 9 Мая не исключение. Мы боремся за свою страну, и мы боремся за справедливость. Боремся с бесовским, я считаю, киевским режимом. Ведь то, что эти люди творят на фронте и в тылу — это реальный сатанизм. К сожалению, наше государство нередко пытается от истории страны дистанцироваться. После революции 1917 года мы пытались забыть о войнах, которые вела Россия, назвав их «имперскими». После 1991 года — о войнах времен СССР, снова якобы имперских. Сейчас к нам наконец-то пришло понимание непрерывности истории. И Северная вой на, и Крымская, и Русско-турецкие войны, и Великая Отечественная, и Афганистан, и СВО — это все часть нашей истории. В каждой семье есть люди, которые воевали или воюют сейчас. Поэтому 9 Мая я желаю только одного — Победы. И она будет.