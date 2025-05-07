Гериатр рассказала, как пожилым провести праздники с пользой для здоровья

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подвижность, свежий воздух и контакт с природой во время майских праздников помогут пожилым людям продлить активное долголетие, важно уделять время и общению с друзьями и родственниками, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Майские праздники — отличное время для восстановления сил, общения и мягкой адаптации организма к летнему сезону. Это не повод с головой уйти в посадки или в срочную перекопку огорода. Для пожилых людей важно использовать это время с пользой, но без чрезмерных нагрузок. Подвижность, свежий воздух и контакт с природой действительно продлевают активное долголетие — но только если всё в меру», — рассказал Ткачева.
По ее словам, очень важно уделять время общению — это мощный ресурс для эмоционального и когнитивного здоровья.
«Встретьтесь с соседями, пригласите внуков, устройте семейный обед на свежем воздухе. Даже совместное чаепитие на веранде может оказаться не менее полезным, чем утренняя зарядка: ведь оно снижает уровень тревожности и дарит ощущение включенности в жизнь. И помните: отдых тоже должен быть активным, но в разумных рамках», — отметила врач.
Собеседница агентства добавила, что майские дни можно провести с пользой для тела и души — без риска для здоровья, если соблюдать умеренность, прислушиваться к своему организму и не гнаться за объемами работ.