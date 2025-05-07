Гериатр рассказала, как пожилым провести праздники с пользой для здоровья

«Майские праздники — отличное время для восстановления сил, общения и мягкой адаптации организма к летнему сезону. Это не повод с головой уйти в посадки или в срочную перекопку огорода. Для пожилых людей важно использовать это время с пользой, но без чрезмерных нагрузок. Подвижность, свежий воздух и контакт с природой действительно продлевают активное долголетие — но только если всё в меру», — рассказал Ткачева.