Экономические ограничения на поставки российского газа негативно скажутся как на Словакии, так и на общеевропейской экономике, считает член группы «Европа суверенных наций» и евродепутат от Словакии Милан Мазурек. По его мнению, подобные санкции не только нецелесообразны, но и противоречат экономическим интересам европейских стран. Об этом депутат рассказал в беседе с «Известиями».
«Как член Европейского парламента я буду продолжать голосовать против этих бессмысленных антироссийских инициатив», — сказал он.
Евродепутат намерен активно влиять на позицию нынешнего правительства, добиваясь последовательного отказа от поддержки антироссийских ограничительных мер — как на уровне публичных заявлений, так и в ходе непосредственных обсуждений в институтах ЕС.
По убеждению политика, Словакии необходимо занять принципиальную позицию, отстаивая национальные экономические интересы и выступая против санкционного давления на Россию.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают за желание посетить Москву по случаю празднования юбилея — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.