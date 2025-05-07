Евродепутат Мазурек рассказал о вреде отказа от российского газа

Экономические ограничения на поставки российского газа негативно скажутся как на Словакии, так и на общеевропейской экономике, считает член группы «Европа суверенных наций» и евродепутат от Словакии Милан Мазурек. По его мнению, подобные санкции не только нецелесообразны, но и противоречат экономическим интересам европейских стран. Об этом депутат рассказал в беседе с «Известиями».