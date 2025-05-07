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Момент уничтожения украинского дрона над Кубинкой попал на видео

Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили один из беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Кубинкой в ходе отражения атаки на Москву. Момент уничтожения дрона публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Момент взрыва над Кубинкой. Видео © Telegram / SHOT.

По данным Telegram-канала, украинские беспилотники продолжают попытки атаковать Москву с разных направлений. Летящие к столице вражеские БПЛА замечены в Рязанской, Тульской и Орловской областях. Жители подмосковных Егорьевска и Коломны также сообщают о звуках пролёта дронов и взрывах.

Напомним, во вторник украинские боевики на протяжении всего дня пытались атаковать российскую столицу. Атаки продолжились и в ночь на 7 мая. Некоторые московские аэропорты приостановили работу в целях безопасности.