Момент уничтожения украинского дрона над Кубинкой попал на видео

По данным Telegram-канала, украинские беспилотники продолжают попытки атаковать Москву с разных направлений. Летящие к столице вражеские БПЛА замечены в Рязанской, Тульской и Орловской областях. Жители подмосковных Егорьевска и Коломны также сообщают о звуках пролёта дронов и взрывах.