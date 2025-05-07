Момент уничтожения украинского дрона над Кубинкой попал на видео

Момент взрыва над Кубинкой. Видео © Telegram / SHOT.
По данным Telegram-канала, украинские беспилотники продолжают попытки атаковать Москву с разных направлений. Летящие к столице вражеские БПЛА замечены в Рязанской, Тульской и Орловской областях. Жители подмосковных Егорьевска и Коломны также сообщают о звуках пролёта дронов и взрывах.
Напомним, во вторник украинские боевики на протяжении всего дня пытались атаковать российскую столицу. Атаки продолжились и в ночь на 7 мая. Некоторые московские аэропорты приостановили работу в целях безопасности.