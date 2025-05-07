Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии назвали цели операции «Синдур»: боеприпасы использованы для поражения террористов в Пакистане

ANI: военными целями ВС Индии в Пакистане были только лагеря террористов.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Индии нанесли ряд ударов по Пакистану. По данным агентства ANI News, Нью-Дели атакует исключительно лагеря террористов.

Отмечается, что Индия не выпускает ракеты по военным или гражданским объектам Пакистана. Целью Вооруженных сил выбрано место сбора высшего руководства террористической организации «Лашкар-и-Тайба»*. Кроме того, Индия наносит удары по группировке «Джайш-и-Мухаммед».

«Координаты атак предоставлены разведывательными службами, а удары нанесены полностью с индийской территории», — говорится в материале статьи.

Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри сообщил о минимум трех погибших и 12 пострадавших в результате атаки Индии. По его информации, вражеские ракеты прилетели по мечетям.

* — запрещена в РФ, признана террористической организацией.