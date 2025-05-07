В Индии назвали цели операции «Синдур»: боеприпасы использованы для поражения террористов в Пакистане

Вооруженные силы Индии нанесли ряд ударов по Пакистану. По данным агентства ANI News, Нью-Дели атакует исключительно лагеря террористов.
Отмечается, что Индия не выпускает ракеты по военным или гражданским объектам Пакистана. Целью Вооруженных сил выбрано место сбора высшего руководства террористической организации «Лашкар-и-Тайба»*. Кроме того, Индия наносит удары по группировке «Джайш-и-Мухаммед».
«Координаты атак предоставлены разведывательными службами, а удары нанесены полностью с индийской территории», — говорится в материале статьи.
Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри сообщил о минимум трех погибших и 12 пострадавших в результате атаки Индии. По его информации, вражеские ракеты прилетели по мечетям.
* — запрещена в РФ, признана террористической организацией.