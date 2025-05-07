Baza: в городах России начали отключать мобильный интернет

«Сбои наблюдаются в населенных пунктах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также есть проблемы у ряда абонентов в Москве и Петербурге. Почти полностью отключен мобильный интернет в Саранске и некоторых городах Мордовии. Большинство пользователей жалуются на действия МТС. Но ситуация с остальными операторами не лучше», — пишет Baza.