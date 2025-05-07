Студенты создали скульптуру, посвященную операции «Поток»

В марте в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой «Аида» спецназа «Ахмат» совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.