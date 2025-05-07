В ГД заявили о необходимости пересмотра подхода к назначению пенсий

Он считает, что в России нужно установить ежеквартальную индексацию пенсий. Только в таком случае выплаты пожилым гражданам не будут отставать от роста цен, заявил депутат. Он уточнил, что при расчете пенсии стоит учитывать зарплату, стаж и условия труда пенсионера.