В ГД заявили о необходимости пересмотра подхода к назначению пенсий

Государственные выплаты для российских пенсионеров по-прежнему отстают от роста цен и зарплат. В связи с этим необходим «принципиальный пересмотр» подхода к начислению пенсий. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов в диалоге с ТАСС.
Он считает, что в России нужно установить ежеквартальную индексацию пенсий. Только в таком случае выплаты пожилым гражданам не будут отставать от роста цен, заявил депутат. Он уточнил, что при расчете пенсии стоит учитывать зарплату, стаж и условия труда пенсионера.
«Требуется ежеквартальная индексация на уровне уровня! В противном случае пенсии всегда будут отставать от роста цен. При этом следует учитывать не средний показатель, а инфляцию. Для пенсионеров она более высокая, ведь востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее», — заключил Сергей Миронов.
Депутат также выступил с предложением разместить на новых купюрах в 10, 50 и 100 рублей изображения городов-героев, в том числе, Киева и Одессы. Дизайн, в таком случае, будет напоминать о подвигах в годы Великой Отечественной войны.