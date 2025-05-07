Трамп признался, что не знал о запрете на участие России в чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной РФ по футболу в чемпионате мира. При этом глава Белого дома не стал комментировать решение международных футбольных организаций об отстранении россиян, подчеркнув, что получил эту информацию впервые.