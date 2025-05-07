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«Крепкий орешек»: Трамп похвалил Овечкина на встрече с премьером Канады

Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США Дональд Трамп выразил свое восхищение российским хоккеистом Александром Овечкиным, выступающим за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США Дональд Трамп выразил свое восхищение российским хоккеистом Александром Овечкиным, выступающим за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Трамп отметил, что Овечкин является очень хорошим и крепким хоккеистом, недавно побившим рекорд, и назвал его отличным парнем.

— Я очень люблю Канаду. И очень уважаю канадцев, Уэйн Гретцки, великий. У нас здесь в «Кэпиталз» есть очень-очень хороший хоккеист. Он большой, крепкий орешек. Он недавно побил рекорд, и он отличный парень, — цитирует Трампа РБК.

Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.

В Сети также появились кадры 895-го гола спортсмена. Овечкин принял пас от товарища по команде и метким ударом отправил шайбу в ворота команды противника. Как десятки российских и мировых звезд высказались о достижении спортсмена — в материале «Вечерней Москвы».