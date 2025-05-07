«Крепкий орешек»: Трамп похвалил Овечкина на встрече с премьером Канады

— Я очень люблю Канаду. И очень уважаю канадцев, Уэйн Гретцки, великий. У нас здесь в «Кэпиталз» есть очень-очень хороший хоккеист. Он большой, крепкий орешек. Он недавно побил рекорд, и он отличный парень, — цитирует Трампа РБК.