Фургал попросил прокуроров найти у него 8,5 миллиарда рублей

Адвокат Фургала Дарья Грибанова заявила, что ни её подзащитный, ни кто-либо другой не получали от этих организаций средств, которые могли бы исчисляться миллиардами. По её словам, даже если рассматривать финансовые отчёты этих фирм за период, охваченный иском, совокупная прибыль колебалась в пределах от 49 тысяч до 69 миллионов рублей.