Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики энтеровирусной инфекции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Для профилактики энтеровирусной инфекции в весенне-летнем турсезоне не следует трогать лицо, нос и глаза грязными руками, плавать в фонтанах и на необорудованных пляжах, нужно пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать ее заглатывания во время купания, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
С наступлением теплого времени года увеличиваются риски заболеть кишечными инфекциями, сообщили в ведомстве. В весенне-летний период отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди взрослых и детей.
«Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, посещения туалета, перед едой и после смены подгузников у ребенка. Не касаться лица, носа и глаз грязными руками. Мыть фрукты и овощи перед употреблением кипяченой или бутилированной водой», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки кишечных и респираторных инфекций, уточнили в Роспотребнадзоре.
Помимо того, следует купаться только в тех бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды, не плавать в фонтанах и на необорудованных пляжах. Также нужно избегать заглатывания воды во время купания, пояснили в ведомстве.
«В случае ухудшения самочувствия, появление температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обращайтесь к врачу», — уточнили в пресс-службе.
Энтеровирусы — большая группа вирусов, куда в том числе входят вирусы Коксаки А и В, ЕСНО и другие. Они устойчивы к условиям внешней среды, хорошо переносят низкие температуры, обладают высокой контагиозностью. Особенно восприимчивы к этой инфекции дети раннего возраста, у которых заболевание развивается при попадании даже небольшой дозы возбудителя в организм.
«Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Энтеровирусы, как и возбудители других кишечных инфекций, преимущественно передаются через воду, пищу, бытовые контакты, грязные руки, игрушки и другие предметы обихода, загрязненные энтеровирусами, но также возможен и воздушно-капельный путь передачи», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Энтеровирусные инфекции могут проявляться в различных клинических формах — от легких респираторных заболеваний или кишечных расстройств, экзантемы и герпангины до более серьезных, таких как серозный вирусный менингит.