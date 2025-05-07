Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики энтеровирусной инфекции

Энтеровирусы — большая группа вирусов, куда в том числе входят вирусы Коксаки А и В, ЕСНО и другие. Они устойчивы к условиям внешней среды, хорошо переносят низкие температуры, обладают высокой контагиозностью. Особенно восприимчивы к этой инфекции дети раннего возраста, у которых заболевание развивается при попадании даже небольшой дозы возбудителя в организм.