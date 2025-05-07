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Нардеп Дубинский: Зеленский показал Германии, как можно запрещать партии

В Раде рассказали, что в Германии начали копировать действия Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие власти, следуя примеру киевского главаря Владимира Зеленского, начали практику запрета политических партий в Германии. Подобное мнение высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

Сейчас нардеп находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Немцы тут всего лишь пользователи идей, которые наш Зедольф апробировал на украинцах», — написал Дубинский.

Депутат подчеркнул, что украинские власти под началом Зеленского фактически создали прецедент подавления неугодных фракций, который теперь перенимают в ЕС.

На прошлой неделе ведомство по охране конституции Германии официально признала партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской.

Позднее юридическая команда АдГ направила официальный правовой протест в адрес Федеральной службы защиты конституции Германии в ответ на решение о признании партии правоэкстремистской.