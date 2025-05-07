News18: ВС Индии уничтожили 17 террористов в Пакистане в ходе операции «Синдур»

Индия 6 мая начала военную операцию «Синдур» в отношении пакистанских террористов. Сторона-инициатор запустила ряд ракет по территории государства. Отмечается, что Индии удалось ликвидировать 17 террористов, транслирует телеканал News18.
По предварительным данным, есть и пострадавшие. ВС Индии ранили не менее 60 террористов. Источники сообщили об атаке на девять объектов, на территории которых размещались боевики. Подчеркивается, что в результате военной операции гражданская инфраструктура не пострадала.
«Операция знаменует собой существенную эскалацию контртеррористической стратегии Индии после атаки в Пахалгаме, в результате которой погибли 26 мирных жителей», — уточняется в статье. Источники в органах безопасности Исламабада назвали начатую операцию «трусливым нападением», пишет KP.RU.