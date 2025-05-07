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В Смоленской области отразили атаку БПЛА

Украинский беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

Российские военные в Рославльском округе Смоленской области обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил 4 мая глава региона Василий Анохин.

Он уточнил, что дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Средствами РЭБ Минобороны РФ сбит вражеский БПЛА над территорией Рославльского округа», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Анохин отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал и разрушений на земле нет. Глава региона добавил, что на место, где был нейтрализован дрон, направили экстренные и оперативные службы.

Напомним, в конце апреля в районе Смоленска средства РЭБ обезвредили 15 украинских беспилотников. Губернатор Смоленской области в очередной попросил жителей проявлять осторожность и воздержаться от фото- и видеосъемки работы систем, которые ведут борьбу с вражескими БПЛА.