ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС

«Участники мероприятия в продолжение круглого стола, организованного Общественной палатой 31 января 2025 года на тему “Пути повышения эффективности работ по ликвидации нефтепродуктов в море и на берегу, а также меры по снижению воздействия на дикую природу и рекреационный потенциал региона”, обсудили вопросы, связанные с организацией и координацией добровольческой (волонтерской) деятельности в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в результате аварии танкеров “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, а также предложили меры по повышению эффективности работы добровольцев (волонтеров), задействованных в ликвидации последствий указанного инцидента», — следует из текста рекомендаций ОП РФ по итогам круглого стола.