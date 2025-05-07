Эксперт назвала опасную ошибку при мытье рук, которая вредит защите кожи

Слишком горячая вода при мытье рук может навредить коже, а не защитить от микробов. Многие ошибочно думают, что чем горячее вода, тем чище руки, но это не так. Об этом KP.RU рассказала кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анна Портнова.