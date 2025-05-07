Эксперт назвала опасную ошибку при мытье рук, которая вредит защите кожи

Слишком горячая вода при мытье рук может навредить коже, а не защитить от микробов. Многие ошибочно думают, что чем горячее вода, тем чище руки, но это не так. Об этом KP.RU рассказала кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анна Портнова.
— Оптимальная температура для мытья рук — 37С. Такая вода с мылом смывает более 90% всех бактерий. А слишком горячая вода «смоет» с кожи защитный жировой слой. К тому же температура даже очень горячей воды не так высока, чтобы убить бактерии, — объяснила эксперт.
Защитный гидролипидный слой оберегает кожу не только от потери влаги, но и от проникновения бактерий и вредных веществ из окружающей среды. Поэтому слишком горячая вода может открыть путь микробам.
По словам Портновой, в антибактериальном мыле содержатся компоненты, способные уничтожать микробы, чаще всего это триклозан — вещество, которое используют с 1970-х годов. Вода с мылом особенно хорошо справляется с удалением опасных микроорганизмов.