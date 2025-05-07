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ПВО Пакистана сбила два индийских самолета Rafale из-за нарушения пространства

ПВО Пакистана сбила два индийских самолета, сообщает Samaa TV.

Источник: Комсомольская правда

Пакистанские ПВО уничтожили два индийских самолета Rafale, пересекших границу воздушного пространства страны. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV, ссылаясь на осведомленные источники в службе безопасности.

«Силы безопасности заявили, что подразделения ПВО Пакистана успешно сбили истребитель ВВС Индии Rafale после того, как он нарушил воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур, согласно официальным источникам», — передает телеканал.

В ночь на 7 мая в Минобороны Индии объявили о начале операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Пакистане.

Позднее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду в том, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.