ПВО Пакистана сбила два индийских самолета Rafale из-за нарушения пространства

Пакистанские ПВО уничтожили два индийских самолета Rafale, пересекших границу воздушного пространства страны. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV, ссылаясь на осведомленные источники в службе безопасности.
«Силы безопасности заявили, что подразделения ПВО Пакистана успешно сбили истребитель ВВС Индии Rafale после того, как он нарушил воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур, согласно официальным источникам», — передает телеканал.
В ночь на 7 мая в Минобороны Индии объявили о начале операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Пакистане.
Позднее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду в том, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.