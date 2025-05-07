«Аэрофлот» объявил об изменениях маршрутов из-за закрытия неба Пакистаном: о каких направлениях идет речь

В компании отметили, что из-за изменений продолжительность полетов увеличится в среднем на один-два часа в зависимости от направления. Также «Аэрофлот» проинформировал о корректировке маршрутов двух рейсов, отправившихся 6 мая. Самолет, выполнявший рейс SU284 (Москва — Пхукет), воздушное судно вернется в аэропорт вылета для замены экипажа и дозаправки. После этого рейс будет отправлен к пункту назначения по новому маршруту, предварительное время вылета назначено на 5:00 мск 7 мая. Пассажирам обоих рейсов в период ожидания будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами авиакомпании, подчеркнули в «Аэрофлоте».