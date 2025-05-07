«Аэрофлот» объявил об изменениях маршрутов из-за закрытия неба Пакистаном: о каких направлениях идет речь

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, будут осуществляться в обход Пакистана.
Пресс-служба авиакомпании сообщила, что рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы и Сейшельские острова, а также в обратном направлении, будут осуществляться по маршрутам, обходящим закрытое для полетов воздушное пространство Пакистана. Власти Пакистана приняли решение о закрытии пространства страны на 48 часов для всех внутренних и международных рейсов после нанесения ударов со стороны Индии. Подробнее в материале — URA.RU.
Аэрофлот сообщил об изменениях рейсов в обход Пакистана.
«Аэрофлот» изменит рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, МальдивыФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о корректировке маршрутов рейсов, следующих из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшельские острова и обратно, в связи с временным закрытием воздушного пространства Пакистана сроком на 48 часов. Все указанные рейсы будут осуществляться по альтернативным маршрутам, минуя заблокированную зону, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Продолжительность полетов увеличится.
Продолжительность полетов увеличится в среднем на один-два часа в зависимости от направленияФото: Анна Майорова © URA.RU.
В компании отметили, что из-за изменений продолжительность полетов увеличится в среднем на один-два часа в зависимости от направления. Также «Аэрофлот» проинформировал о корректировке маршрутов двух рейсов, отправившихся 6 мая. Самолет, выполнявший рейс SU284 (Москва — Пхукет), воздушное судно вернется в аэропорт вылета для замены экипажа и дозаправки. После этого рейс будет отправлен к пункту назначения по новому маршруту, предварительное время вылета назначено на 5:00 мск 7 мая. Пассажирам обоих рейсов в период ожидания будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами авиакомпании, подчеркнули в «Аэрофлоте».
Российские самолеты начали разворачиваться из-за закрытия неба над Пакистаном.
Рейс Москва — Нью-Дели совершил посадку в ТашкентеФото: Роман Наумов © URA.RU.
Нескольким российским самолетам пришлось изменить маршруты в связи с закрытием воздушного пространства в Пакистане после ракетных ударов со стороны Индии. Так, рейс SU284, следовавший из Москвы на Пхукет, был вынужден развернуться и отправиться назад в аэропорт Шереметьево, передает telegram-канал Mash, опубликовав скрин с траекторией движения бортов с сайта Flightradar24. Кроме того, рейсу SU232, следовавшему из столицы в Дели, пришлось совершить экстренную посадку в Ташкенте.