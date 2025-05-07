В Госдуме запросили итоги проверки Ивана Урганта на деятельность иноагента

Депутат Госдумы Николай Новичков (партия «Справедливая Россия — За правду») намерен запросить в Минюсте России итоги проведенной ведомством проверки телеведущего Ивана Урганта на возможное наличие признаков иностранного агента.
Ранее министерство юстиции, отвечая на запрос депутата, заявило о намерении провести анализ деятельности Урганта на предмет возможного соответствия критериям иностранного агента.
«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — высказался Новичков в беседе с РИА Новости.
Как считает депутат, таким публичным фигурам, как Ургант, необходимо четко обозначить свою позицию— поддерживают ли они Россию и ее граждан или выступают против.
Ранее уехавшая певица Монеточка* подала заявку на ликвидацию последнего ИП в России.
*Признана иноагентом на территории России.