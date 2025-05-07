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В Госдуме запросили итоги проверки Ивана Урганта на деятельность иноагента

В Госдуме хотят попросить результаты проверки деятельности Урганта как иноагента.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Николай Новичков (партия «Справедливая Россия — За правду») намерен запросить в Минюсте России итоги проведенной ведомством проверки телеведущего Ивана Урганта на возможное наличие признаков иностранного агента.

Ранее министерство юстиции, отвечая на запрос депутата, заявило о намерении провести анализ деятельности Урганта на предмет возможного соответствия критериям иностранного агента.

«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — высказался Новичков в беседе с РИА Новости.

Как считает депутат, таким публичным фигурам, как Ургант, необходимо четко обозначить свою позицию— поддерживают ли они Россию и ее граждан или выступают против.

Ранее уехавшая певица Монеточка* подала заявку на ликвидацию последнего ИП в России.

*Признана иноагентом на территории России.