Россиянам перечислили простые способы преодоления боязни разговора по телефону

— Однажды я выступал в Казанском цирке перед аудиторией в 2,5 тысячи человек. Мне помогла справиться со стрессом работа с дыханием. Например, есть неплохая техника seven-eleven: вдыхаем через нос, далее считаем до семи, и выдыхая через рот, считаем до 11. Так стоит сделать три раза, — рассказал эксперт.