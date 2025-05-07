Россиянам перечислили простые способы преодоления боязни разговора по телефону

Многие люди испытывают тревогу при разговоре по телефону, и это может мешать их личной и профессиональной жизни. Существует несколько способов побороть этот страх. Кандидат педагогических наук, эксперт по ораторскому искусству, основатель школы ораторского искусства «Сила слова» Николай Никифоров поделился с KP.RU полезными советами.
— Однажды я выступал в Казанском цирке перед аудиторией в 2,5 тысячи человек. Мне помогла справиться со стрессом работа с дыханием. Например, есть неплохая техника seven-eleven: вдыхаем через нос, далее считаем до семи, и выдыхая через рот, считаем до 11. Так стоит сделать три раза, — рассказал эксперт.
Помимо работы с дыханием, педагог рекомендует начинать с небольших шагов, например, звонить друзьям и родственникам, а потом постепенно переходить к более сложным разговорам. Важно заранее подготовиться к разговору, составить список вопросов и ответов.
Также полезно перед разговором использовать медитацию и релаксацию. В случае сильного волнения специалист посоветовал активно двигаться или делать физические упражнения.