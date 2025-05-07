Дачников предупредили о цветке, который нельзя выращивать на садовом участке

«Если проверка обнаружит на участке больше десяти растений ипомеи трехцветной, то дачника могут арестовать на 15 суток или будет штраф пять тысяч рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружено свыше 100 вьюнов. За хранение также грозит уголовное наказание», — передает издание «Прайм» слова Свечниковой.