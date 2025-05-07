Трамп приказал разведслужбам усилить работу в Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах приобрести Гренландию у Дании. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо присоединить остров в целях безопасности. Как стало известно, Дональд Трамп пошел на следующий шаг и отдал приказ разведслужбам усилить работу в Гренландии, пишет The Wall Street Journal.
Соответствующее требование уже поступило руководителям спецслужб США. Этот шаг, уточняется в материале, направлен на реализацию плана Дональда Трампа по установлению полного контроля в Гренландии. Действия указывают на серьезность намерений американской администрации.
«Президент четко отмечает обеспокоенность безопасностью Гренландии и Арктики», — отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт.
Дональд Трамп в интервью ответил на вопрос о планах на Гренландию. Он не исключил вероятность применения военной силы для установления контроля.