Трамп приказал разведслужбам усилить работу в Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах приобрести Гренландию у Дании. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо присоединить остров в целях безопасности. Как стало известно, Дональд Трамп пошел на следующий шаг и отдал приказ разведслужбам усилить работу в Гренландии, пишет The Wall Street Journal.