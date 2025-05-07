Ученые раскрыли одну из главных загадок черных дыр

Объектом изучения стал BL Lacertae — один из первых известных блазаров, расположенный в созвездии Ящерицы. В ноябре 2023 года там зафиксировали редкое явление: оптическая поляризация достигла 47,5%, что стало рекордом за 30 лет наблюдений. Одновременные измерения в рентгеновском диапазоне показали поляризацию менее 7,6%.