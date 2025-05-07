В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

«Здесь не может быть компромиссов. Приоритет — это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока», — заключил он.