В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить», — сказал Якубовский.
Парламентарий напомнил, что согласно действующему законодательству за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования предусмотрены административные штрафы: для граждан — до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч рублей.
По его мнению, данных штрафных санкций недостаточно.
«Здесь не может быть компромиссов. Приоритет — это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока», — заключил он.