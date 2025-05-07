«Там люди по-любому»: Появились эмоциональные кадры первых минут после взрыва метана на фабрике в Якутии

Появилось видео, снятое в первые минуты после взрыва метана на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри. На кадрах слышно, как очевидец переживает за работников дежурной смены, оказавшихся в самом эпицентре ЧП. Запись была опубликована в Telegram-канале SHOT.