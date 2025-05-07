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«Там люди по-любому»: Появились эмоциональные кадры первых минут после взрыва метана на фабрике в Якутии

Появилось видео, снятое в первые минуты после взрыва метана на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри. На кадрах слышно, как очевидец переживает за работников дежурной смены, оказавшихся в самом эпицентре ЧП. Запись была опубликована в Telegram-канале SHOT.

Источник: Life.ru

«Там люди по-любому! Там же смена!» — произносит автор ролика.

Первые минуты после взрыва. Видео © Telegram / SHOT.

К счастью, обошлось без погибших. Четверо сотрудников получили ожоги и были госпитализированы. На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и городской прокурор, который оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии 7 мая. Он попал на видео. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгорания. Задействованы 18 спасателей и две единицы техники.