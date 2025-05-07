«Там люди по-любому»: Появились эмоциональные кадры первых минут после взрыва метана на фабрике в Якутии

«Там люди по-любому! Там же смена!» — произносит автор ролика.
Первые минуты после взрыва. Видео © Telegram / SHOT.
К счастью, обошлось без погибших. Четверо сотрудников получили ожоги и были госпитализированы. На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и городской прокурор, который оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.
Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии 7 мая. Он попал на видео. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгорания. Задействованы 18 спасателей и две единицы техники.