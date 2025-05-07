Раскрыт средний размер выплат за счет пенсионных накоплений

Расчет ежемесячной накопительной пенсии производится исходя из отношения суммы накоплений к периоду дожития, который в 2025 году установлен в 270 месяцев. Если размер ежемесячной выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, у граждан есть возможность получить все свои пенсионные накопления единовременно.