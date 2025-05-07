Пакистан пообещал ответить на удары Индии «сильнее и громче»

Пакистан начал ответные действия после атак Вооруженных сил Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщает пакистанский телеканал Samaa.
«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия атаковала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче. Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — также цитирует канал министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа.
Напомним, отношения между Исламабадом и Нью-Дели резко обострились после теракта 22 апреля в городе Пахалгам на территории Джамму и Кашмир в Индии. Вооруженные боевики, чья штаб-квартира располагается в Пакистане, расстреляли 26 туристов.
Спустя два дня Индия перекрыла течение реки Инд в сторону Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, которые контролировали потоки воды через плотины и каналы.
Со временем эскалация противостояния только нарастала. И уже 4 мая Пакистан запросил заседание совета безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. А индийские военные обвинили Пакистан в несоблюдении договоренностей о прекращении огня на линии границы.
Во вторник, 6 мая, Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли несколько ударов по территории Пакистана. Атакующая сторона направила ракеты по, как заявляет Минобороны страны, террористической инфраструктуре.
Представители Пакистана в ответ заявили, что сторона противника не имела права вторгаться в воздушное пространство государства. Гендиректор ISPR предупредил, что Пакистан даст ответ на это нападение «в то время и в том месте, которое выберет». Сейчас власти проводят оценку ущерба, нанесенного стране.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с конфликтом Индии и Пакистана. Через своего официального представителя Стефана Дюжаррика он призвал государства проявить предельную сдержанность и не допустить военной конфронтации между странами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил своему пакистанскому коллеге Исхаку Дару готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации между Нью-Дели и Исламабадом.
А глава Белого дома Дональд Трамп высказал пожелание скорейшего разрешения противостояния между Индией и Пакистаном. И назвал начало военной операции позором.