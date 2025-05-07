Пакистан пообещал ответить на удары Индии «сильнее и громче»

«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия атаковала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче. Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — также цитирует канал министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа.