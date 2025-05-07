Овечкин сравнялся с Дацюком по количеству матчей в плей-офф НХЛ

Ранее во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США Дональд Трамп дал высокую оценку нападающему хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, назвав его выдающимся спортсменом и «настоящим крепким орешком». Американский лидер отметил, что в составе американского клуба выступает «исключительно талантливый хоккеист», который недавно установил новый рекорд, пишет «Национальная служба новостей». По словам Трампа, речь идет о «большом и отличном парне».