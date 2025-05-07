Россиянам назвали средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений

В России средний размер накопительной пенсии рассчитывают, исходя из отношения накоплений к периоду дожития. Сейчас он составляет 270 месяцев. С учетом этих данных в Социальном фонде вычислили средний размер выплат из пенсионных накоплений, пишет РИА Новости.
Так, по состоянию на январь 2025 года, сумма составила 1 667,48 рубля. Это усредненная ежемесячная накопительная пенсия. Выплату можно получать и не частично. Пенсионер может обратиться в Соцфонд и забрать все накопления. Такая возможность предоставляется в том случае, если размер ежемесячной выплаты составляет менее 10% от прожиточного минимума.
Депутат Сергей Миронов предложил пересмотреть подход к начислению пенсий. По его словам, в России следует установить ежеквартальную индексацию выплат.