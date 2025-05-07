Пакистан заявил о пяти сбитых индийских истребителях

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей в ходе отражения удара Индии.
Это заявление последовало за сообщением Министерства обороны Индии о нанесении удара по террористической инфраструктуре на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Индийская сторона подчеркнула, что пакистанские военные объекты не подвергались атакам.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждали, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погибли и были ранены люди.
Ранее сообщалось, что Пакистан сбил три индийских истребителя, включая два самолета Rafale, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на министра.
Ранее Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана и пакистанского Кашмира. Позже в пресс-службе Индийской армии заявили, что страна «продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их уничтожения».
Позже пакистанские вооруженные силы нанесли ответные удары по целям на территории Индии. Решение об ответных действиях в Исламабаде объяснили необходимостью отреагировать на якобы поражение объектов гражданской инфраструктуры и атаки на гражданское население со стороны Индии.