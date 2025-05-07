В России предложили установить ежеквартальную индексацию пенсий

Миронов предлагает установить ежеквартальную индексацию пенсий.
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением индексировать пенсии в России ежеквартально с учетом реального уровня инфляции, а не по среднему показателю. Об этом сообщил сам политик в беседе с журналистами.
«Требуется ежеквартальная индексация на уровень инфляции!.. При этом должен учитываться не средний показатель, а инфляция для пенсионеров — более высокая, ведь востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее», — отметил Миронов в разговоре с ТАСС.
По мнению политика, размер пенсии не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, причем ее состав необходимо расширить. Депутат подчеркнул важность перерасчета пенсий исходя из заработка, трудового стажа и условий труда каждого пенсионера. Он считает необходимым «принципиально пересмотреть» подход к начислению и индексации пенсионных выплат, чтобы обеспечить достойный уровень жизни пожилых граждан страны.
Ранее был раскрыт средний размер выплат за счет пенсионных накоплений. Так, средний размер ежемесячной пенсии, формируемой за счет накопительной системы, в России составляет 1,6 тысячи рублей. Размер выплаты рассчитывается на основе отношения общей суммы накоплений к установленному периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев.