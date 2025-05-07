«Грозовая астма»: что это за явление, чем опасно и может ли произойти в Москве

Сильный дождь и ветер повышают влажность воздуха, а пыльцевые зерна уменьшаются в размере, что усиливает их разнесение ветром. Гроза и повышенная влажность воздуха могут вызвать у человека астматический приступ — это явление называется «грозовая астма». Насколько опасно это явление и как часто происходит в столичном регионе, «Вечерняя Москва» узнала у врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
«Грозовая астма» действительно может быть опасным явлением, считает специалист.
— Диаметр пыльцевых зерен уменьшается почти в 20 с лишним раз. Эти частички, на которые разрываются зерна, начинают проникать очень глубоко в легкие, — объяснил Болибок.
В результате попадания таких зерен в легкие у человека может развиться аллергический альвеолит — смертельно опасное заболевание, предупредил иммунолог.
— Для воспаления нужно, чтобы был аллергический ответ. Если сами эти зернышки могут вызывать раздражение, как и любой раздражитель, попадающий в легкие, то это состояние может быть опасным и для здорового человека, — отметил Болибок.
Однако для того, чтобы возникла «грозовая астма», кроме высокой влажности, должна быть еще и высокая температура воздуха — более 30 градусов тепла.
— В этих условия пыльцевые зерна и рвутся на мелкие части. Однако такое случается крайне редко — подобных событий описано всего несколько десятков, — успокоил Болибок.
В ближайшее время Москве и Подмосковью это явление не грозит, уверен специалист. Согласно прогнозам синоптиков, пока столбики термометров не достигнут и 20 градусов.
В ответ на воздействие пыльцы деревьев и трав на верхние дыхательные пути у человека может развиться сезонный аллергический ринит. Как помочь себе или человеку, страдающему от этого недуга в весенне-летний период, «Вечерней Москве» рассказала аллерголог-иммунолог.