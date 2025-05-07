Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ

«Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Для них организовали торжественные мероприятия, в том числе с индивидуальными концертами под окнами домов», — сказали там.