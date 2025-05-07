Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них концерты, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Для них организовали торжественные мероприятия, в том числе с индивидуальными концертами под окнами домов», — сказали там.
Под аккомпанемент военного оркестра участники торжественным маршем прошли по улицам города со штандартами фронтов и знаменами воинских подразделений. Вместе с военнослужащими в параде приняли участие юнармейцы и представители общественных организаций.
Также для ветеранов сыграл военный оркестр. Ветеранам вручили цветы и подарки.