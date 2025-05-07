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Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ

Бойцы РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем перед домами ветеранов.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них концерты, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Для них организовали торжественные мероприятия, в том числе с индивидуальными концертами под окнами домов», — сказали там.

Под аккомпанемент военного оркестра участники торжественным маршем прошли по улицам города со штандартами фронтов и знаменами воинских подразделений. Вместе с военнослужащими в параде приняли участие юнармейцы и представители общественных организаций.

Также для ветеранов сыграл военный оркестр. Ветеранам вручили цветы и подарки.