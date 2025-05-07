В Госдуме объяснили временные отключения интернета на мероприятиях

В преддверии широких гуляний на День Победы в Госдуме напомнили россиянам об отключении сотовой связи. На мероприятиях будут стоять так называемые «глушилки». Временные отключения мобильного интернета — элемент превентивной защиты населения. Так выразился депутат ГД Антон Немкин в диалоге с ТАСС.