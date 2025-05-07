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В Госдуме объяснили временные отключения интернета на мероприятиях

Депутат Немкин назвал превентивной защитой ограничение интернета на мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии широких гуляний на День Победы в Госдуме напомнили россиянам об отключении сотовой связи. На мероприятиях будут стоять так называемые «глушилки». Временные отключения мобильного интернета — элемент превентивной защиты населения. Так выразился депутат ГД Антон Немкин в диалоге с ТАСС.

Он напомнил, что мы живем во время реальной гибридной войны. Сейчас средства связи служат одним из главных способов боевого управления. Поэтому, считает депутат, отключение интернета на мероприятиях — оправданная мера.

«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств. Отключение мобильного интернета в таких условиях — элемент превентивной защиты», — подытожил Антон Немкин.

Российский лидер Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий, посвященных Победе. Он также организует торжественный прием для гостей парада в Москве.