В Госдуме объяснили временные отключения интернета на мероприятиях

В преддверии широких гуляний на День Победы в Госдуме напомнили россиянам об отключении сотовой связи. На мероприятиях будут стоять так называемые «глушилки». Временные отключения мобильного интернета — элемент превентивной защиты населения. Так выразился депутат ГД Антон Немкин в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что мы живем во время реальной гибридной войны. Сейчас средства связи служат одним из главных способов боевого управления. Поэтому, считает депутат, отключение интернета на мероприятиях — оправданная мера.
«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств. Отключение мобильного интернета в таких условиях — элемент превентивной защиты», — подытожил Антон Немкин.
Российский лидер Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий, посвященных Победе. Он также организует торжественный прием для гостей парада в Москве.