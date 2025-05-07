Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает критиковать действия и решения своих предшественников и западных союзников. На этот раз Западу досталось за исключение России из «Большой восьмерки» (G8). Отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Белом доме, Трамп назвал это «очень глупым решением». Впрочем, добавил американский лидер, время для восстановления этого формата уже прошло.
Дональд Трамп отметил, что в свое время участие Российской Федерации в этом формате очень не нравилось тогдашнему главе Белого дома Бараку Обаме, и страны-участницы объединения проголосовали за исключение РФ.
«Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этого глупого и смертоносного конфликта, который идет сейчас. Это было очень плохое решение», — уверенно заявил политик.
Вместе с тем, Дональд Трамп выразил уверенность в том, что восстановить формат невозможно. Глава Белого дома заявил, что сейчас для этого неподходящее время.
«Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы уже упустили ее, что стало еще одним отличным решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения», — резюмировал Трамп.
Вопрос о членстве России в G8 президент США поднимает уже не первый раз. Говорил об этом и два месяца назад. Однако сенатор Алексей Пушков объяснил, зачем на самом деле ША нужно возвращение Москвы в неработающий по сути формат отношений с Западом. Ни о каком дружелюбии речи, как оказалось, не идет.
По словам российского политика, это нужно для того, чтобы в итоге ослабить партнерство России и Китая. Хотя, конечно, слова Трампа заставили Францию, Германию и Британию снова схватиться за сердце.
Еще в 2019 году, задолго до начала специальной военной операции глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия не поднимала вопрос о членстве в этом формате с 2014 года. И говорить о возвращении не имеет смысла — жизнь ушла далеко вперед.