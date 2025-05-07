Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытались атаковать заводы в Саранске

В Саранске зафиксированы попытки украинских беспилотников атаковать заводы в районе Химмаш. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно Новости» с ссылкой на местных жителей. Несмотря на то, что официально информацию пока не подтвердили, глава региона Артем Здунов предупредил о сохранении опасности.

Срочная новость В Саранске зафиксированы попытки украинских беспилотников атаковать заводы в районе Химмаш. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно Новости» с ссылкой на местных жителей. Несмотря на то, что официально информацию пока не подтвердили, глава региона Артем Здунов предупредил о сохранении опасности.