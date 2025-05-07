ВСУ пытались атаковать заводы в Саранске

В Саранске зафиксированы попытки украинских беспилотников атаковать заводы в районе Химмаш. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно Новости» с ссылкой на местных жителей. Несмотря на то, что официально информацию пока не подтвердили, глава региона Артем Здунов предупредил о сохранении опасности.