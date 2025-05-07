Украинская сторона готова немедленно подписать соглашение о прекращении огня с Россией и отвести свои вооруженные формирования на 15 км от текущих позиций российских войск. Об этом заявил специальный представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News.
«Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня», — ответил Келлог, комментируя позицию украинской стороны.
При этом как сообщил Келлог, Украина выступила с инициативой формирования 30-километровой демилитаризованной зоны.
«Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать», — отметил Келлог, обсуждая перспективы формирования буферной зоны между российскими войсками и украинскими формированиями.
Келлог подчеркнул наличие политической готовности к подписанию соглашения, отметив особую роль, которую способен сыграть в этом процессе американский лидер. Спецпосланник также выразил мнение, что стороны находятся близко к соглашению. Он отметил, что единственным лицом, способным обеспечить прекращение огня, является президент Трамп — при условии согласия президента РФ Владимира Путина.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал на систематические нарушения Киевом ранее заключенных соглашений о прекращении огня. Он подчеркнул, что Москва отдает себе отчет в истинной значимости таких предложений со стороны Украины, напомнив, что обстрелы критически важных объектов энергосистемы не прекращались даже в период действия 30-дневного перемирия, инициированного США. Накануне в Верховной раде Украины рассказали, на что готов пойти киевский главарь Владимир Зеленский ради мира в стране. Так, нардеп Александр Дубинский уверен, что Зеленский хочет заставить своих же граждан пойти на любые условия мира в конфликте на Украине. При этом Дубинский подчеркнул, что ресурсная сделка с США стала показательным примером готовности киевского руководства идти на любые уступки ради собственной выгоды.