Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал на систематические нарушения Киевом ранее заключенных соглашений о прекращении огня. Он подчеркнул, что Москва отдает себе отчет в истинной значимости таких предложений со стороны Украины, напомнив, что обстрелы критически важных объектов энергосистемы не прекращались даже в период действия 30-дневного перемирия, инициированного США. Накануне в Верховной раде Украины рассказали, на что готов пойти киевский главарь Владимир Зеленский ради мира в стране. Так, нардеп Александр Дубинский уверен, что Зеленский хочет заставить своих же граждан пойти на любые условия мира в конфликте на Украине. При этом Дубинский подчеркнул, что ресурсная сделка с США стала показательным примером готовности киевского руководства идти на любые уступки ради собственной выгоды.