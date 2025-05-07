Гребут для других: винить ли в предательстве спортсменов, сменивших сборную

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. За последние месяцы несколько спортсменов уехали из РФ выступать за другую страну. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, как относиться к смене гражданства, а также зачем спортсмены идут на такой шаг.
«Смена гражданства — право спортсмена».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил aif.ru, что не считает Орябинскую предателем из-за смены спортивного гражданства. Он отметил, что относится к этому нормально, поскольку ей хочется выступать, а это ее выбор и право. Также собеседник издания выразил благодарность Орябинской за те эмоции, когда она вместе с Василисой Степановой завоевала серебро в двойках распашных без рулевого на Олимпийских играх в 2021 году.
При этом Губерниев отметил, что Орябинская не первая, кто уехал из России в Сербию.
«Я пожелаю ей всяческих удач и пусть гребет за Сербию. Предателем ее не считаю. А кто считает ее предателем, тот балбес», — сказал aif.ru комментатор.
Также Губерниев сообщил aif.ru, что многие меняют спортивное гражданство, в том числе и на российское. Среди них, как он напомнил, есть и чемпионы.
«Вспомним футболиста Марио Фернандеса, шорт-трекиста Виктора Ана или героя Олимпиады в Сочи Виктора Уайльда. Спортсмен должен выступать», — сказал собеседник издания.
«Зачем уезжать? Санкции скоро снимут».
Бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов выразил сомнение в беседе с aif.ru в целесообразности смены спортивного гражданства россиян в условиях нынешней политической ситуации.
«Мне лично непонятно, зачем делать смену гражданства, когда всему миру уже понятно, что вся эта свистопляска с спортивными санкциями скоро закончится», — сказал он.
Носов также поделился мнением, что в ближайшем будущем политическая ситуация в мире изменится, и российские спортсмены смогут снова выступать под своим флагом.
«Утром — за нас, вечером — за них. Этот нормально?».
Как сообщали СМИ, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во время церемонии награждения на чемпионате Европы назвал сменившего спортивное гражданство на албанское Чермена Валиева предателем, а также обматерил его. По информации журналистов, глава ФСБР демонстративно резко повесил золотую медаль на его шею, а также не стал пожимать чемпиону руку.
При этом Мамиашвили заявил, что никакой грубости с его стороны не было. Однако он признал, что недоволен решением Валиева сменить спортивное гражданство. По его словам, спортсмен после того, как сборная России вложила усилия в его подготовку, без колебаний сменил команду.
«Таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский», — заявил он.
Также президент ФСБР в разговоре с aif.ru отметил, что желание избежать высокой конкуренции не может быть оправданием для смены гражданства. По его словам, возрастному спортсмену, который больше не вызывает интереса у национальной сборной, логично дать возможность продолжить карьеру, если он не составляет конкуренции.
«Но когда спортсмен утром выступает на чемпионате России, а вечером заявляет, что будет играть за другую страну, возникает вопрос: по какой причине?» — добавил Мамиашвили.
Кто еще в последнее время сменил спортивное гражданство.
Помимо Орябинской за последние месяцы несколько спортсменов также сменили гражданство. В начале года стало известно, что победитель Универсиады в 2017 году в дисциплине лыжных гонок Валерий Гонтарь перешел в сборную Словении.
Также российское спортивное гражданство сменила в конце марта и теннисистка Дарья Касаткина, которая сообщила в социальных сетях, что получила постоянный вид на жительство в Австралии. В связи с этим она приняла решение теперь выступать за эту страну. По словам спортсменки, она чувствует себя в Австралии как дома.
Еще одним спортсменом, который сменил гражданство, стала бывшая российская прыгунья в длину Полина Эскина. Она поменяла его на израильское, сообщила ее экс-тренер Мария Козловская. По ее словам, россиянка переехала в Израиль три года назад, чтобы получить там образование. Кроме того, отъезда в эту страну хотела мать прыгуньи, у которой есть еврейские корни.