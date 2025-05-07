Гребут для других: винить ли в предательстве спортсменов, сменивших сборную

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил aif.ru, что не считает Орябинскую предателем из-за смены спортивного гражданства. Он отметил, что относится к этому нормально, поскольку ей хочется выступать, а это ее выбор и право. Также собеседник издания выразил благодарность Орябинской за те эмоции, когда она вместе с Василисой Степановой завоевала серебро в двойках распашных без рулевого на Олимпийских играх в 2021 году.