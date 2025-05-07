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В Госдуме хотят ввести дополнительный отпуск родственникам участников ВОВ

Депутаты партии СРЗП предложат ввести дополнительный отпуск родственникам участников ВОВ.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законодательную инициативу о дополнительном 10-дневном оплачиваемом отпуске для родных ветеранов ВОВ. Текст законопроекта находится в распоряжении РИА Новости.

Одним из инициаторов законопроекта выступил председатель партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Согласно информации от пресс-службы фракции, документ планируется направить Госдуму в среду, 7 мая.

В тексте документа указано, что отпуск оформляется после подачи работником письменного заявления, а наниматель не вправе отказать в его предоставлении.

При этом Сергей Миронов подчеркнул, что цель законопроекта — забота о старшем поколении.

Ранее KP.RU писал, что группа депутатов от СРЗП выступила с инициативой ввести единые льготы для тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны.