В Госдуме хотят ввести дополнительный отпуск родственникам участников ВОВ

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законодательную инициативу о дополнительном 10-дневном оплачиваемом отпуске для родных ветеранов ВОВ. Текст законопроекта находится в распоряжении РИА Новости.
Одним из инициаторов законопроекта выступил председатель партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Согласно информации от пресс-службы фракции, документ планируется направить Госдуму в среду, 7 мая.
В тексте документа указано, что отпуск оформляется после подачи работником письменного заявления, а наниматель не вправе отказать в его предоставлении.
При этом Сергей Миронов подчеркнул, что цель законопроекта — забота о старшем поколении.
Ранее KP.RU писал, что группа депутатов от СРЗП выступила с инициативой ввести единые льготы для тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны.