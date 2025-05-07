Депутат Бессараб рассказала, как работающим пенсионерам увеличить пенсию

«При наступлении пенсионного возраста, если гражданин не востребовал пенсию и продолжил работать, его пенсионные коэффициенты и его фиксированная часть выплаты к страховой пенсии увеличиваются соответственно утвержденным законодательством нормам. То есть за пять лет до 40% пенсию можно увеличить», — подытожила Бессараб.