Депутат Бессараб рассказала, как работающим пенсионерам увеличить пенсию

Депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с aif.ru рассказала, как работающим пенсионерам увеличить пенсию.
«По разным оценкам, в России сегодня более 7,5 миллионов работающих пенсионеров. Они могут получать пенсию и продолжать работать, а могут, продолжая трудиться, отложить получение пенсии, например, на пять лет», — отметила парламентарий.
Во втором случае произойдет увеличение пенсии до 40%.
«При наступлении пенсионного возраста, если гражданин не востребовал пенсию и продолжил работать, его пенсионные коэффициенты и его фиксированная часть выплаты к страховой пенсии увеличиваются соответственно утвержденным законодательством нормам. То есть за пять лет до 40% пенсию можно увеличить», — подытожила Бессараб.