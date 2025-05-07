Вице-спикер Госдумы объяснила смысл эксперимента с ОГЭ по двум предметам в регионах России

— Наша задача была ни в коем случае не понизить качество образования или стимулы к учёбе. Наоборот: когда ребенок выбрал для себя рабочую специальность, не нужно заставлять его сдавать сразу четыре экзамена. Если парень или девушка хотят идти в колледж, достаточно оценить общий уровень знаний, — отметила депутат.