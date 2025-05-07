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Вице-спикер Госдумы объяснила смысл эксперимента с ОГЭ по двум предметам в регионах России

Депутат Абрамченко: На ОГЭ должны оценивать базовые знания поступающих в колледж.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко объяснила, зачем школьникам, которые после 9 класса собираются поступать в колледжи, разрешили сдавать ОГЭ только по двум предметам — русскому и математике. По ее словам, это поможет подросткам не потеряться и получить профессию. Об этом депутат рассказала в беседе с KP.RU.

— Наша задача была ни в коем случае не понизить качество образования или стимулы к учёбе. Наоборот: когда ребенок выбрал для себя рабочую специальность, не нужно заставлять его сдавать сразу четыре экзамена. Если парень или девушка хотят идти в колледж, достаточно оценить общий уровень знаний, — отметила депутат.

По ее словам, все профильные знания и навыки они получат уже на новом месте обучения. Эксперимент пока запустят только в трех регионах — Москве, Петербурге и Липецкой области. Абрамченко уточнила, что именно там средний балл по русскому и математике оказался выше общероссийского уровня.

— Речь не шла о готовности или неготовности регионов включаться в эксперимент. Это результат наших консультаций с Правительством, — добавила парламентарий.