Аферисты придумали новую схему обмана россиян: в ход пошли фейки о выплатах к 9 мая

В таких каналах, отметили эксперты, может быть до 280 тысяч подписчиков, но вот регистрации в Роскомнадзоре нет. Такие схемы особенно популярны у преступников в преддверии праздников: 8 марта, Новый год и так далее. Поэтому специалисты советуют доверять только проверенной информации на официальных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах.