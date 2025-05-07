Аферисты придумали новую схему обмана россиян: в ход пошли фейки о выплатах к 9 мая

Преступники начали распространять фейковые новости о несуществующих социальных выплатах ко Дню Победы, чтобы привлечь россиян в схемы инвестиционного мошенничества. Об этом РИА Новости сообщили в компании-разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6.
Эксперты отмечают, что речь идет как о выплатах к 80-летию Победы, так и о пособиях для семей с детьми. Условия предоставления выплат крайне заманчивы и нереалистичны: они положены якобы каждому в размере 38 925 рублей без учета нуждаемости. Предлагается даже для пущей достоверности уточнить информацию с соцзащите или ознакомиться с инструкцией в канале.
Этот канал и есть ловушка мошенников. В ней предлагается просто так получить 50 тысяч рублей, потом обещают увеличить доход в сотни раз и после этого предлагают перевести деньги прямо на определенную банковскую карту.
В таких каналах, отметили эксперты, может быть до 280 тысяч подписчиков, но вот регистрации в Роскомнадзоре нет. Такие схемы особенно популярны у преступников в преддверии праздников: 8 марта, Новый год и так далее. Поэтому специалисты советуют доверять только проверенной информации на официальных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах.
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